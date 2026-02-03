"Nos queríamos matar": presidente de CAFO lamentó ingreso de pirotecnia y banderas al clásico en el Estadio Centenario tras "intenso" operativo de seguridad

Volvieron los enmascarados, las bengalas y las banderas robadas a las tribunas de Nacional y Peñarol en el clásico de la Supercopa Uruguaya 2026

El presidente de la Comisión Administradora del Field Oficial ( CAFO ), Gonzalo Trabal , lamentó el ingreso de pirotecnia y banderas al clásico entre Peñarol y Nacional por la Supercopa Uruguaya disputado en el Estadio Centenario , luego de un exigente operativo de seguridad de más de 24 horas en el recinto.

En una entrevista con el programa La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes, el jerarca fue consultado sobre qué sintió al ver la pirotecnia lanzada desde adentro del estadio en el transcurso del clásico, y contestó: "Nos queríamos matar".

Trabal afirmó que "se hizo un trabajo muy intenso, en conjunto" entre CAFO , la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) y el Ministerio del Interior , con la "preocupación" del anterior clásico que se había disputado en el Centenario, el de la final del Torneo Intermedio que terminó con un funcionario policial herido de gravedad.

En primer lugar, afirmó que todos los funcionarios de CAFO "pasaron por un control individual" antes de ingresar, con el antecedente de un funcionario que fue condenado por ayudar a pasar objetos prohibidos en el clásico anterior.

"Ya el sábado a las nueve de la mañana el Ministerio del Interior tomó posesión del estadio. Se hizo toda la revisación hueco por hueco de todo el estadio con los perros. Se precintaron muchos espacios", continuó el dirigente, que agregó que el domingo se realizó un segundo chequeo.

Según informó Referí, en ninguno de los dos controles se encontraron los elementos prohibidos que luego fueron exhibidos en el partido.

Además, Trabal declaró que "hubo policías que pernoctaron del sábado al domingo" dentro del Centenario, "abajo de la (Tribuna) Ámsterdam, en la puerta".

En otra entrevista con el programa Sport & Show de Sport 890, el dirigente dijo que recorrió el Centenario el domingo "temprano" y vio "cómo se realizó el operativo", donde tampoco vio fallas. Luego destacó que "se hicieron tres controles para el ingreso en Ámsterdam y Colombes".

"Me senté a ver el partido con gente de la Mesa Ejecutiva, CAFO, pensando sinceramente que esta vuelta... y otra vez. Nos queda esperar el informe del Ministerio del Interior", explicó el presidente de la comisión, que lamentó que "algo pasa, pero no sabemos qué es".

Las dos fallas en la seguridad en el clásico que presenció el presidente de CAFO

A la espera del informe del Ministerio del Interior, Trabal declaró que vio dos fallas en la seguridad en la previa de la final clásica.

En primer lugar, indicó que vio a "muchos" hinchas de Nacional "saltar de la Olímpica a la Colombes". "Ahí la seguridad privada se vio totalmente desbordada y medio que se liberó eso. No estaba previsto que pasen de una tribuna de mayor precio a una de menor precio", detalló.

Luego, el dirigente recordó que a pocos minutos del partido le pareció "raro" que el primer anillo de la Colombes estuviera "lleno de banderas reglamentarias", mientras la Ámsterdam "no tenía banderas". Luego vio como los hinchas de Peñarol colocaron varias banderas "sin medidas reglamentarias" cuando salió el equipo, junto con el lanzamiento de pirotecnia. "¿Esas banderas cómo entraron?", se preguntó.

En la Ámsterdam los tejidos y los balcones estuvieron despejados hasta cinco minutos antes del inicio del partido cuando desde la Olímpica, en el sector en el que estaban los hinchas aurinegros, lanzaron un gran bolso hacia la cabecera en la que estaba la parcialidad aurinegro y allí tapizaron la tribuna con los trapos gigantes.

También aparecieron los hinchas enmascarados ocultando su identidad con el objetivo de que no pudieran ser identificados y enviados a la lista de impedidos para ingresar al fútbol.

El punto más crítico ocurrió en el final del encuentro cuando en la Ámsterdam los hinchas de Peñarol exhibieron dos banderas robadas a Nacional.

En ese momento el jefe de seguridad de la AUF y del operativo del Ministerio del Interior bajaron a la cancha y ordenaron a árbitro detener el partido porque no estaban todas las garantías para seguir jugando.

Por altoparlantes adviriteron la situación, informaron al público que si se repetía se suspendería el encuentro y el juego estuvo detenido durante cinco minutos.

Luego continuó el partido y se repitieron las escenas de bengalas encendidas, y las banderas gigantes siguieron expuestas en las tribunas.

Este lunes la Comisión Disciplinaria de la AUF recibió las denuncias sobre todo lo ocurrido en el clásico e instruyó a los clubes antes de sancionar por las infracciones deportivas a Nacional y a Peñarol, que se conocerán la próxima semana.