Debuts, explosiones culturales y viejos amigos: algo de lo mejor que nos dejó el 2022

Hay algo reparador en la idea de armar una lista de fin de año. Supongo que no son pocos los que las sienten ridículas y arbitrarias, estúpidas y sin sentido, pero el momento de pasar por encima de todo el año y enlistar aquellas cosas que, más adelante, me gustaría volver a recordar siempre me permite algunas libertades y recompensas que no pienso desechar. Para empezar, me permite, como es evidente, entrar de lleno y sin vergüenza en la polémica primera persona. ¿Por qué no debería usarla si todo lo que sigue es una elección absolutamente arbitraria de películas, series, libros, podcast, eventos y experiencias que viví desde mi subjetividad más absoluta y recalcitrante? Fin de año está para eso: para pausar por un rato las reglas, para romper y romperse.

Es por eso que lo que se puede leer a continuación no respeta demasiado los límites de las áreas y prefiere, entonces, administrar sus propias categorías como le da la gana. Y esto es: apuntando a los debuts, a viejos amigos que volvieron con noticias nuevas, a nuevos descubrimientos, a explosiones autóctonas del 2022 y a algunas de las mejores experiencias de los últimos 365 días. El año valió la pena y siempre está bueno dejarlo claro.

Apariciones y debuts

En una primera sección que, inspirados en los recientes triunfos mundialistas albicelestes, bien podría haberse titulado “barrilete cósmico, de qué planeta viniste”, el repaso comienza con los primeros destellos de un grupo de nombres que encontraron en el 2022 el mejor año cero posible.

Aftersun

En la pantalla, por ejemplo, marcó la aparición –y la consiguiente rendición absoluta de nosotros, sus espectadores, a la propuesta con la que se presentó– de Charlotte Wells, una directora de cine escocesa que gracias a la belleza desgarradora de su ópera prima, Aftersun, cerró el año cinematográfico en un punto altísimo. Pero hubo más irrupciones. Las siguientes, por ejemplo:

Amalia Ulman. Su primera película, El planeta, se estrenó en el Festival de Cinemateca en marzo. ¿De dónde salió la comedia hiper ácida y adictiva de esta argentina criada en Gijón y radicada en Nueva York? No sé, pero su segunda película la quiero ver ayer.

Victoria Pena. Estrenó su primer largometraje documental, había expectativas y las cumplió: Delia fue una de las grandes propuestas audiovisuales del año y con ella se presentó esta realizadora uruguaya a la que hay que seguir de ahora en más.

Wet Leg. Dos amigas inglesas oriundas de la isla de Wight que se dedicaban a ser vestuaristas y a la joyería artesanal decidieron pasar a hacer música y romper todo con un disco que salió de la nada, que fue un bombazo de rock desfachatado y lúdico, y que tiene un puñado de hits brutales: Chaise Longue, Wet Dream y Angelica. Divertidísimas y descaradas, las Wet Leg llegaron para quedarse con letras como esta: “¿Tu mamá ya se preocupó? ¿Querés que te asignemos a alguien para que así tu madre se pueda preocupar?”. Escúchenlas.

El éxito de Niña Lobo sigue creciendo, pero el trajín diario musical de la banda uruguaya de todas formas les deja tiempo a sus integrantes para explorar caminos artísticos por separado. Su tecladista, Andrea Pérez, por ejemplo, presentó su proyecto solista Amanda Nube este año con dos canciones con aires a pop italiano ochentoso que dejan con ganas de más y suman argumentos para prestarle el oído cuando el disco se deje caer.

La primera enemiga de una chica es su madre (Pez en el hielo) aparece en los estertores del año para marcar el nombre de esta autora pampeana, pero radicada en Montevideo, que en un puñado de cuentos filosos y cargados de surrealidad prende fuego sus páginas. Dice Patricia Turnes en la contra que por ellos sobrevuelan las influencias de John Water, Mariana Enriquez y Dani Umpi. Suscribo.

Gabriela Escobar. Al parecer hay consenso para decir que Si las cosas fuesen como son (Criatura) es una de las mejores primeras novelas de los últimos años. Pero si no hubiera consenso, en este repaso igual estaría: Escobar logró cargar a su prosa depurada de una poética y un humor algo corrosivo que pone el foco en ciertos vínculos familiares que nunca pierden el interés del lector. Tremenda aparición.

Viejos amigos

El 2022 también estuvo marcado por algunos regresos esperados en todos los planos. Estos son algunos de los más destacados para quien firma y se hace cargo de todo lo que acá aparece:

WE. El disco anterior de la banda canadiense Arcade Fire había dejado algunos sinsabores, pero este regreso logró hacer olvidar el tropiezo. WE continúa la línea electropop de Everything Now, pero recupera cierta oscuridad de discos anteriores y presenta dos caras conceptuales bien diferenciadas, entre las que se destacan dos momentos altísimos que abren el disco: Age of Anxiety I & II y End of thee Empire I-IV.

La carrera de Tort sigue rompiendo registros y este año se animó con su primer unipersonal, un trabajo titánico de más de dos horas que lo tuvo dejando el cuerpo en la Sala Verdi a mediados de setiembre. Un salto actoral consagratorio de la mano del texto de El cuerpo más bonito que se habrá encontrado nunca en este lugar.

Bruno Nogueira

Alfonso Tort

PTA. El hombre que hizo posible una de las mejores películas del siglo XXI –Petróleo sangriento, por supuesto– volvió a cines uruguayos con su película más reciente, Licorice Pizza, y otra vez la clavó en el ángulo. Tierna, divertida, capaz de capturar el espíritu de los 70 y prolongar su relato universal, para muchos no fue la mejor película de Paul Thomas Anderson, pero para otros tantos significó la caricia al corazón que necesitábamos para empezar el año. Larga vida (y carrera) para Cooper Hoffman y Alana Haim, sus intérpretes y el alma de esta historia inolvidable.

Licorice Pizza

David Cronenberg. ¡Volvió el maestro! Y de la mano del querido horror corporal. Crímenes del futuro mostró al cineasta canadiense en una evocación completa de todo su cine –en especial su costado más deforme– y dejó una película que hizo vomitar y fascinó a partes iguales. Es divisiva, pero así es el arte: si no genera nada, no vale la pena.

Un futuro anterior. La nueva novela del argentino Mauro Libertella se esperaba con ansias y no defraudó. Un futuro anterior marcó una suerte de cierre para su tetralogía autoficcional en donde ha explorado la muerte de su padre –el escritor Héctor Libertella–, los veinte junto a sus amigos y una relación amorosa. En este caso, Libertella indaga en el encuentro que rompió su pasado en mil pedazos y apuntaló su futuro: conocer a una persona cuando estaba en pareja con otra. Entre ensayo, confesión, bildungsroman y tratado sobre las relaciones humanas, es uno de los libros del año.

The White Lotus. La serie de HBO confirmó en su segunda temporada que no apareció para tapar agujeros pandémicos y que tiene historia larga por delante. Ahí seguiremos, yendo de hotel en hotel, atentos a estos miserables ricos y sus vacaciones envidiables (y no tanto).

Aubrey Plaza en The White Lotus

Hallazgos

En esta sección, el salpicón será más ágil porque los descubrimientos son muchos. Por suerte.

Lorena Vega. El regreso del Fidae (Festival Internacional de Arte Dramático) trajo tres obras de esta dramaturga y actriz argentina. Verla en La vida extraordinaria fue extraordinario (sic).

Daniel Saldaña París. El baile y el incendio fue finalista del premio Herralde de Novela en 2021 y este año llegó con todo su fuego, pasos de baile y fuerza narrativa a librerías locales. Saldaña París, un nombre mexicano a seguir de ahora en más.

The Bear (o El oso). La mejor serie del año. Una cocina en Chicago, un grupo de descastados que arman una familia entre sartenes y ollas, la propuesta más conmovedora y cariñosamente acelerada del 2022.

The Bear

Fire of love. Volcanes y una historia de amor para los libros de historia: la de Katia y Maurice Krafft, franceses, artistas, expertos en lava, eternos amantes. Hermoso documental.

Informe de los bosques. El periodista Jaime Rodríguez Z. se autoexamina en este podcast sobre el trastorno de ansiedad. Datos, edición milimétrica, autoficción y seis episodios para escuchar de corrido.

Cynan Jones. Autor galés, editado en español por la cordobesa Chai, tres títulos en librerías: Tiempo sin lluvia, La tejonera, La bahía. A cuál más depurado, poderoso, hipnótico. Hay que leer a Cynan Jones.

Cynan Jones

Camila Guillot. Ha sido un gusto es de 2021, pero el 2022 fue su año. Guillot escribió una de las novelas uruguayas más divertidas e irreverentes de los últimos años.

Simioinglés. Entre Charles Darwin, el segundo viaje del Beagle, un admirable ejercicio formal y narrativo y el puntapié inicial para una “trilogía de la impunidad”, Alberto Gallo se despachó con la novela uruguaya del 2022. Una verdadera sorpresa.

Pero qué noche

La noche que cerramos la herida del tiempo. La Comedia Nacional tuvo en 2022 a los festejos de sus 75 años como eje principal, hecho que se potenció con la llegada de Gabriel Calderón a su dirección y la propuesta que trajo con él, que incluyó puestas como Tiempo salvaje, La trágica agonía de un pájaro azul y los fenómenos de Esperando la carroza y Estudio para la mujer desnuda. El punto más alto de la temporada, y uno de los principales hechos artísticos del 2022 fue la presentación, ante un Solís repleto, del autor italiano Alessandro Baricco. Estar presente en esa velada, en la que el autor de Seda encantó a los espectadores con una performance literaria/dramática/ensayística deliciosa, fue inolvidable.

La noche simultánea. El Festival de Cinemateca cerró su edición 2022 con una triple función simultánea de El empleado y el patrón, la nueva película del uruguayo Manuel Nieto. Fue una gran velada que, además, incluyó la posibilidad de ver una de las mejores películas nacionales de los últimos tiempos.

La noche en que soñamos los sueños de los otros. Mariano Gallardo Pahlen editó en 2020 uno de los discos más impresionantes de los últimos tiempos en la música uruguaya: Los sueños de los otros. Quiso el destino que el hombre recién pudiera celebrarlo por todo lo alto en octubre de este año: fue en La Trastienda y fue una fiesta. Con una banda aceitada al extremo y alguna que otra variación bailable de los temas del disco, fue uno de los shows del año.

La noche del Nunca Más, en el cine. Había expectativa con el estreno de Argentina, 1985, una película que retrataba el proceso del juicio a las juntas militares de la dictadura argentina. La película tocó la fibra sensible del público también de este lado del charco: varias funciones terminaron en aplausos y lágrimas.

Explosiones

30 semanas. Hubo que esperar casi dos años entre la noticia de que Alicia Cano tenía pronto su nuevo documental y su estreno en salas, pero nadie podía aventurar que, pese a las expectativas por verlo, Bosco se iba a transformar en el fenómeno que fue. La película se estrenó en mayo y logró casi 30 semanas de exhibiciones continuas, muchas de ellas con entradas agotadas y un público que salía de la sala y prolongaba el boca a boca de forma exponencial. El éxito fue inesperado, pero merecido.

La casa de Harry. A fuerza de talento, carisma y un sentido del pop absoluto, Harry Styles lo volvió a hacer: conquistó el mundo. A caballo del mega hit As it was, su segundo disco como solista, Harry’s House, rompió todo en 2022 y lo dejó en lo más alto. En cine también tuvo su año: protagonizó la película (y su consiguiente escándalo) No te preocupes, cariño, y el drama romántico My policeman. Bien por Harry, que se quedó con el título de la Gran Bestia Pop de la Generación Z.

Bendita María Esther. El año marcó un centenario imposible de pasar por alto: el de María Esther Gilio, una de las firmas más encumbradas del periodismo uruguayo. En el marco de una serie de festejos marcados, la publicación de Bendita indiscreción por parte de Estuario, un volúmen con las mejores entrevistas y crónicas de Gilio, se convirtió en uno de los libros del 2022. Y, además, en un pequeño éxito de venta.

Nota: esta es la segunda entrega de un resumen anual que cada periodista de Luces / Tendencias propone de cara a fin de año.