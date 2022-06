En el momento más crítico de Peñarol, la espalda de Larriera se hace cada vez más chica

“A mí no me ata nada. Si uno renuncia, se tira del barco. (…) No se trata de fuerza, se trata de convicciones, que cuando nos sentemos a conversar y vemos que las cosas no funcionan: un abrazo y hasta siempre”.

Esa fue una de las frases que dejó el director técnico de Peñarol, Mauricio Larriera, cuando terminó el partido ante Montevideo City Torque -con otra derrota- el pasado domingo en el Estadio Campeón del Siglo, en el inicio del Torneo Intermedio. Enseguida, el Movimiento 28 de Setiembre, que tiene integrantes en el actual consejo directivo, subió un tuit en la que mostraba una estadística negativa del entrenador. “Porcentajes de puntos obtenidos en los partidos del medio local por los últimos encuentros de Peñarol: Leo Ramos 75%, Diego López 68%, Marcelo Saralegui 61,5% y Mauricio Larriera 59,5%”. Rodolfo Catino habló del dinero que tiene Peñarol para hacer contrataciones Antes de la derrota ante Torque, el dirigente Rodolfo Catino -electo por el damianismo- dijo en AM 770, Radio Oriental: “Escudarse con que no hay dinero no es real. Lo que dice el presidente (Ignacio Ruglio) no representa lo que dice el balance del club. Los gobiernos anteriores le dejamos más de US$ 30 millones. Este gobierno cobrará en los tres años US$ 80 millones. ¿Y no podemos invertir en jugadores?”. Peñarol vive un momento crítico. Otra vez dejó una pobre imagen y esto se reitera en 2022, donde tras ganar la Supercopa, perdió el Apertura y culminó último en su grupo de la Libertadores. Existe un desorden de ideas, de gestación de juego, de llegada al arco rival, de malos rendimientos individuales, y Larriera sigue apostando a los juveniles. El capitán Walter Gargano está en un rendimiento bajo. Diego Battiste Larriera al término del partido ante Montevideo City Torque; una nueva derrota y otra vez de local El domingo, Peñarol mostró otro primer tiempo en el que no pateó al arco. Una señal que refleja el momento futbolístico del equipo. Lo peor es que no existen revulsivos en el equipo, que permitan pensar que Peñarol puede comenzar a crecer futbolísticamente. Desde la interna explican que trabajan mucho en Los Aromos, pero eso no se refleja en los resultados. El último domingo, solo Nicolás Rossi fue el hecho positivo que tuvieron los aurinegros en el estreno del Intermedio. Nada más. ¿Cómo se vino abajo todo? En 2022, Peñarol ganó la Supercopa Uruguaya, y es el vigente campeón uruguayo. Además, en tres clásicos oficiales y amistosos, Nacional no le ganó, y los aurinegros ganaron dos de ellos, igualando el otro que se suspendió a los 80 minutos por una lluvia torrencial de enero. Sin embargo, la sucesión de derrotas fueron marcaron un panorama incierto. De los últimos nueve puntos, el equipo consiguió solo uno y perdió sucesivamente sus últimos dos compromisos como local en el Estadio Campeón del Siglo. ¿Qué ocurrió con los aurinegros? 1) La espalda gigante de Larriera se va haciendo cada vez más chica. Cuando ganó la Supercopa Uruguaya, recibió cánticos de los hinchas quienes coreaban su nombre. Ahora, su imagen está por el piso con algunos hinchas que lo insultan y le critican el equipo titular y hasta sus gestos. Los hinchas no se olvidan de los gestos a la Tribuna Henderson tras el gol de Juan Manuel Ramos a Olimpia, por la Copa Libertadores. El gesto de Larriera a la Tribuna Henderson en el partido ante Olimpia Si los resultados y el juego hubieran mejorado, seguramente se habrían olvidado de esto. Pero ello no sucedió y para esto, el hincha tiene memoria. 2) El presidente Ruglio también devaluó su imagen. Este lunes salió a pedir disculpas "por los resultados de los últimos 90 días". “En tiempos de tormenta no perder el rumbo es el camino del cual estoy convencido (…). Aguantar las críticas y los palos es parte del desafío que asumí y del puesto que estoy feliz de haber alcanzado”, escribió en sus disculpas en su estado de Whatsapp. 3) También perdieron imagen los encargados del área deportiva, Pablo Bengoechea y Gabriel Cedrés, por los jugadores que llegaron en el pasado período de pases. Cuando el año pasado hicieron las cosas bien, era momento de reconocimiento. Ahora se dio vuelta. Diego Battiste Walter Gargano jugó muy mal contra Montevideo City Torque 4) El deterioro futbolístico individual de algunos jugadores. Uno de ellos es Walter Gargano, con quien el club está a punto de firmar un nuevo vínculo y se habla de un año y medio, cuando en un mes cumple 38. 5) La Tabla Anual se le empieza a escapar si el domingo pierde con Deportivo Maldonado y va a quedar demasiado jugado al Torneo Clausura. Este punto es crucial. El técnico tiene el respaldo del presidente, de Bengoechea y de Cedrés. Pero, ¿qué puede suceder si pierde el domingo en el Estadio Burgueño con Deportivo Maldonado? Ruglio expresó que es partidario de no cortar los procesos y mantener al entrenador, pero estos cinco meses y medio del club fueron negativos, con las excepciones señaladas. Así transcurre la vida futbolística de este Peñarol, cuyo entrenador tiene el crédito conquistado en 2021, pero que el presente lo pone en un lugar incómodo.