El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

Más que Pelé y Zico: la impresionante marca histórica de Giorgian De Arrascaeta en el Brasileirao y que sigue aumentando

El uruguayo sigue estirando una marca histórica que encabeza en el Brasileirao, en el que ha superado a figuras como Pelé y Zico

21 de octubre 2025 - 10:37hs
Giorgian de Arrascaeta

Giorgian de Arrascaeta

El uruguayo Giorgian De Arrascaeta, de gran temporada en Flamengo, sigue estirando una marca histórica que encabeza en el Brasileirao, el campeonato brasileño, y en el que ha superado a figuras como Pelé y Zico.

De Arrascaeta tiene el récord de más asistencias en la historia del Brasileirao, entre 1937 y 2025.

La lista, según el portal brasileño Fútbol en números, sigue luego con el histórico “Animal” Edmundo (73 asistencias en 316 juegos), Everton Ribeiro de Bahía (72 en 385 partidos) y Dudu (66 en 305 juegos).

Giorgian De Arrascaeta 
De Arrascaeta también superó a dos leyendas brasileñas: Pelé, quien tiene 63 asistencias en 174 partidos y a Zico, con 62 en 249 juegos.

De Arrascaeta lidera el ranking de asistencias
De Arrascaeta lidera el ranking de asistencias en la historia del Brasileirao

De Arrascaeta lidera el ranking de asistencias en la historia del Brasileirao

El uruguayo también está en el ranking de los máximos artilleros del siglo 21 en el Brasileirao, en el cuarto puesto con 93 goles, por detrás del líder Gabigol (161), Pedro (152) y Bruno Henrique (104).

Temas:

Giorgian De Arrascaeta Zico Pelé

