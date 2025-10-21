Más que Pelé y Zico: la impresionante marca histórica de Giorgian De Arrascaeta en el Brasileirao y que sigue aumentando

El uruguayo Giorgian De Arrascaeta , de gran temporada en Flamengo, sigue estirando una marca histórica que encabeza en el Brasileirao, el campeonato brasileño, y en el que ha superado a figuras como Pelé y Zico.

De Arrascaeta tiene el récord de más asistencias en la historia del Brasileirao , entre 1937 y 2025.

El uruguayo lidera la tabla con 81 asistencias, la última conseguida este domingo en el crucial partido que le ganaron a Palmeiras , en 248 juegos en el torneo , luego de superar en anteriores partidos a Marcelinho Carioca, quien sumaba 77 pases de gol en 281 partidos.

La lista, según el portal brasileño Fútbol en números, sigue luego con el histórico “Animal” Edmundo (73 asistencias en 316 juegos), Everton Ribeiro de Bahía (72 en 385 partidos) y Dudu (66 en 305 juegos).

De Arrascaeta también superó a dos leyendas brasileñas: Pelé, quien tiene 63 asistencias en 174 partidos y a Zico, con 62 en 249 juegos.

El uruguayo también está en el ranking de los máximos artilleros del siglo 21 en el Brasileirao, en el cuarto puesto con 93 goles, por detrás del líder Gabigol (161), Pedro (152) y Bruno Henrique (104).