AUF prepara licitación de los derechos de TV del fútbol uruguayo: ¿qué se sabe?

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) está trabajando con abogados de Uruguay y del exterior que preparan las bases para realizar un llamado a licitación de los derechos de televisión del fútbol uruguayo desde 2026, cuyos detalles se conocerán "en breve", informaron a Referí desde la AUF.

El comité ejecutivo que preside Ignacio Alonso quiere cambiar el modelo de negociación para incrementar los ingresos que percibe la AUF anualmente. Actualmente recibe poco más de US$ 13 millones que, según el presidente, son una parte menor de lo que pueden generar por concepto de derechos del fútbol uruguayo. La empresa Tenfield tiene contrato con la asociación hasta el 31 de diciembre de 2025

En este contexto y ante la urgencia de los clubes de generar ingresos en los próximos meses como adelanto de la venta de derechos desde 2026, la AUF trabaja en el llamado abierto.

¿Cómo sería el llamado? Hasta el momento, todas las licitaciones se realizaron por todo el producto fútbol uruguayo masculino profesional y amateur de la AUF de primera división y de divisiones formativas.

Bajo la gestión de Alonso, la AUF cambió la forma de vender sus derechos y en cada llamado a licitación para los partidos de la selección (que era lo único que podía poner a la venta), procuraron separar el producto para obtener mayores ingresos. Esto significa, vender por un lado la televisión (con sus derechos por cable, streaming y abierta por separado) y por otro la parte comercial, así como la venta de patrocinio de la copa en juego en cada torneo, los productos del torneo (la pelota, por ejemplo).

Desde 2019 cada vez que la AUF procedió con este sistema tuvo que declarar desiertos los llamados, pero al finalizar las negociaciones terminó recibiendo mejores ingresos.

El primero fue el 21 de febrero de 2020, luego de hacer dos llamados en agosto y setiembre del año anterior, una para derechos en Uruguay y otra para el exterior, para cable, TV abierta y streaming. A raíz de que las ofertas recibidas y las negociaciones que hizo durante cinco meses no colmaron las expectativas de la asociación, abrió una instancia de diálogo directo con las empresas que se habían interesado.

Finalmente negoció sus derechos en US$ 20 millones con Tenfield, cifra que superó los ingresos de Rusia 2018.

El último caso en el que recorrió un camino similar fue la negociación de los derechos de TV de los partidos amistosos de la selección de junio, ante México, Estados Unidos y Panamá. El llamado a licitación no recibió interesados y la AUF lo declaró desierto. Luego ofertaron Tenfield y DirecTV. La primera para comprar los tres partidos (producción y comercialización) por un total de US$ 120 mil y la segunda para llevar a su pantalla la transmisión de AUFTV mediante el pago de US$ 45 mil por los tres encuentros y sin derecho de exclusividad. Esto le permitió a la AUF ofrecerlo al resto de los cables (DirecTV tiene el 29% del mercado), además comercializar publicidad de televisión, estática, el nombre de la Copa y el Jugador del Partido. La AUF informó que bajo esta modalidad de venta de sus derechos, por los tres encuentros recaudó US$ 280 mil netos.

Con estas experiencias y la información que recibirán de una empresa que está realizando una consultoría de derechos para alcanzar el máximo valor de mercado para la comercialización de los derechos de TV del fútbol local, realizará el llamado a licitación.

¿Cuánto aspira recibir la AUF?

El presidente Alonso dijo a Referí que espera los resultados de la consultoría, para saber de qué números puede hablar el mercado.

¿Cuándo será el llamado a licitación?

"En breve, porque los clubes necesitan recibir dinero este año", apuntaron el domingo el presidente de la AUF en el Polideportivo de Canal 12.

¿Cuál es el período por el que la AUF pretende vender los derechos?

El tema está en manos de abogados porque el nuevo estatuto, votado en noviembre de 2018, establece en el artículo 82, "Normas de Transparencia y Conflicto de Intereses", en su inciso 4, "los plazos de vigencia de los contratos que se celebren no podrán ir más allá de cuatro (4) años, salvo aprobación del Congreso por el voto de los Delegados Titulares que representen al menos, dos tercios (2/3) de los votos del Congreso".

Este texto permite dos interpretaciones.

1) En caso de que fueran cuatro años a partir de 2022 podrá vender exclusivamente los derechos del Campeonato Uruguayo 2026, porque hasta 2025 los tiene Tenfield.

2) Si lo cuatro años se contabilizaran desde el vencimiento del contrato vigente, podrá firmar un acuerdo entre enero 2026 y diciembre 2029.

¿Y si nadie ofrece?

¿Qué ocurre si ninguna empresa se presenta a la licitación y la declara desierta, como ya ocurrió en anteriores llamados de la selección? El tema está en manos de los abogados, porque de acuerdo al contrato vigente entre AUF y Tenfield por el fútbol local, la empresa tiene derecho a igualar la mejor oferta. ¿Sin ofertas, qué puede igualar? Desde la AUF explicaron que podrán desembarcar con su propia producción y comercialización de AUFTV.

El tema de los derechos de televisión del fútbol uruguayo ingresó en una etapa de definiciones, con un grupo de clubes que lideran la Liga Uruguaya de Fútbol Profesional (Lufrpo) que intimó a la AUF a no comercializar sus derechos ni hacer llamados a licitaciones, pero la asociación respondió que no reconoce a la Liga como una figura formalmente constituida.

Esto generó otra respuesta de la Lufrpo. "Nuevamente la AUF, a través del Comité Ejecutivo, intenta utilizar su poder para avasallar los derechos de los clubes del fútbol profesional, violando sus propios estatutos, y sin respetar las decisiones válidamente adoptadas por los órganos de la AUF", apuntan en parte del comunicado.

La Lufrpo fue creada el 17 de marzo de 2021. La misma nació impulsada por un grupo de clubes, sin el apoyo de Nacional y contó con el respaldo de Peñarol, hasta que en agosto se puso a un costado debido a que no la avalaba la AUF y corría riesgo su participación en las copas de Conmebol.

En diciembre pasado, la Lufrpo presentó sus autoridades y la AUF no las reconoció.

El tema tendrá nuevas instancias después que en una entrevista que concedió este domingo al programa Polideportivo de Canal 12, Alonso afirmó: “Dejémonos de joder con la Liga; este es el tema del que hay que hablar: la TV”.

La Lufrpo también tiene el tema en manos de abogados.