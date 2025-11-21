A qué hora es el "banderazo" de Nacional este sábado en la previa de la primera final ante Peñarol por la Liga AUF Uruguaya

Hinchas de Nacional en el Parque Central

Nacional realiza un “banderazo” con sus hinchas para alentar al plantel de futbolistas en la previa de la primera final ante Peñarol por la Liga AUF Uruguaya de este domingo a las 16:30 en el Campeón del Siglo.

La actividad, que este viernes a las 14 horas ya tenía asegurada la presencia de 4.500 parciales, se realizará en el Gran Parque Central, donde el equipo de Jadson Viera realizará la última práctica antes del clásico.

El banderazo de Nacional será a la hora 16:30, con hora de ingreso a partir de la hora 15:30.

La actividad se realizará en el Gran Parque Central, con entrada por Urquiza en las puertas 1 y 3.

Hinchas de Nacional en el Gran Parque Central

Por el momento, se habilitarán las tribunas Abdón Porte, Codo y Atilio García, pero podría ampliarse el espacio para los hinchas si aumenta el número de espectadores.

¿Cómo conseguir las entradas gratis para el banderazo?

El banderazo será con entradas gratis, las que socios e hinchas deben canjear en la web de Nacional.

Con las entradas habrá sorteos para quienes asistan.