A qué hora es el "banderazo" de Nacional este sábado en la previa de la primera final ante Peñarol por la Liga AUF Uruguaya
La actividad se realizará en el Gran Parque Central, donde el equipo de Jadson Viera realizará la última práctica antes del clásico
21 de noviembre 2025 - 20:00hs
Hinchas de Nacional en el Parque Central
Federico Gutiérrez
Nacional realiza un “banderazo” con sus hinchas para alentar al plantel de futbolistas en la previa de la primera final ante Peñarol por la Liga AUF Uruguaya de este domingo a las 16:30 en el Campeón del Siglo.
La actividad, que este viernes a las 14 horas ya tenía asegurada la presencia de 4.500 parciales, se realizará en el Gran Parque Central, donde el equipo de Jadson Viera realizará la última práctica antes del clásico.
¿A qué hora es el banderazo de Nacional?
El banderazo de Nacional será a la hora 16:30, con hora de ingreso a partir de la hora 15:30.
¿Dónde se realizará el banderazo de Nacional?
La actividad se realizará en el Gran Parque Central, con entrada por Urquiza en las puertas 1 y 3.