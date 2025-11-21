Dólar
A qué hora es el "banderazo" de Nacional este sábado en la previa de la primera final ante Peñarol por la Liga AUF Uruguaya

La actividad se realizará en el Gran Parque Central, donde el equipo de Jadson Viera realizará la última práctica antes del clásico

21 de noviembre 2025 - 20:00hs
Hinchas de Nacional en el Parque Central

Federico Gutiérrez

Nacional realiza un “banderazo” con sus hinchas para alentar al plantel de futbolistas en la previa de la primera final ante Peñarol por la Liga AUF Uruguaya de este domingo a las 16:30 en el Campeón del Siglo.

La actividad, que este viernes a las 14 horas ya tenía asegurada la presencia de 4.500 parciales, se realizará en el Gran Parque Central, donde el equipo de Jadson Viera realizará la última práctica antes del clásico.

¿A qué hora es el banderazo de Nacional?

El banderazo de Nacional será a la hora 16:30, con hora de ingreso a partir de la hora 15:30.

whatsapp-image-2022-07-31-at-2-03-00-pm-jpeg..webp
Hinchas de Nacional en el Gran Parque Central

¿Dónde se realizará el banderazo de Nacional?

La actividad se realizará en el Gran Parque Central, con entrada por Urquiza en las puertas 1 y 3.

El lugar de desenchufe del Diente López
NACIONAL

El lugar de desenchufe del Diente López en la previa de las finales de la Liga AUF Uruguaya Nacional vs Peñarol

Así festejaron los hinchas de Nacional su triunfo
NACIONAL

Nacional agotó todas sus entradas para la final de la Liga AUF Uruguaya ante Peñarol en el Gran Parque Central

Por el momento, se habilitarán las tribunas Abdón Porte, Codo y Atilio García, pero podría ampliarse el espacio para los hinchas si aumenta el número de espectadores.

¿Cómo conseguir las entradas gratis para el banderazo?

El banderazo será con entradas gratis, las que socios e hinchas deben canjear en la web de Nacional.

Con las entradas habrá sorteos para quienes asistan.

