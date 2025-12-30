La selección de El Observador: las 45 historias de 2025 que más disfrutamos contar

El periodismo suele medirse en el impacto de las cifras: el alcance de un titular, la urgencia de una última hora o los datos que intentan explicar la realidad. Pero detrás de cada línea publicada en nuestra web, de cada encuadre de video y de cada narrativa diseñada para redes sociales, late un motor mucho más invisible y potente: la pasión de quien cuenta la historia .

Este año, en la redacción de El Observador , decidimos hacer una pausa en el ruido de la actualidad para mirar hacia adentro. No buscamos los artículos más leídos ni los más premiados por la métrica, sino aquellos que dejaron una huella en sus autores. Les pedimos a nuestros periodistas que eligieran las piezas que más disfrutaron hacer; esas que defienden con orgullo, ya sea por la dificultad técnica que supuso desentrañarlas, por la singularidad de sus protagonistas o por esa conexión que surge, a veces, entre el cronista y su relato.

Pero el periodismo hoy es un lenguaje vivo que trasciende el texto plano. Por eso, en esta selección no solo encontrarán la pluma de nuestra redacción, sino también la fuerza de nuestro equipo audiovisual y de redes sociales, que hoy ocupa un lugar central en nuestra estrategia de contenidos.

Como bien señala Martín Pietruzska , director de contenidos audiovisuales de El Observador , este año ha consolidado una evolución ambiciosa: "Para mí lo que más destacable, o lo que más orgullo me provoca, es la evolución audiovisual de El Observador. Haber trazado una estrategia clara de que el contenido tenía que ser audiovisual y empezar a desarrollar diferentes cosas en ese campo. Y ver cómo eso se fue convirtiendo en realidad". Desde la cobertura de la Copa América 2024 con Alaska y los ciclos de verano 2025, hasta productos consolidados como Polifonía, newsletters en video, entrevistas y reportajes.

Lo que sigue no es solo un resumen del año. Es una invitación a conocer qué nos mueve, qué nos desafía y por qué, a pesar de las dificultades del oficio, seguimos eligiendo contar la realidad.

Política y Actualidad

Un día con Astesiano, a un año de salir de prisión: los US$ 160 mil que cobró por una serie "para Netflix" y "la piña" que le hubiese pegado a Lacalle Pou

Alejandro Astesiano Alejandro Astesiano

Con la mirada que otorga haber recorrido los pasillos de los juzgados, Joaquín Pisa logra en esta crónica un retrato excepcional de Alejandro "el Fibra" Astesiano, un año después de recuperar su libertad. La pieza se aleja de la frialdad de los expedientes judiciales para adentrarse en la nueva cotidianidad del exjefe de seguridad presidencial: entre góndolas de supermercado, negociaciones por series de televisión y el constante "olfato" que mantiene de sus años de oficio. Pisa construye un relato donde las revelaciones políticas —desde supuestos pagos de productoras extranjeras hasta la compleja relación actual con el expresidente Lacalle Pou— conviven con la vulnerabilidad de un hombre que reconoce en su actividad frenética un mecanismo de autodefensa contra la depresión post-encierro.

Para el autor, este artículo representa un cierre de ciclo magistral. Joaquín, quien este año realizó la transición de la sección Judiciales al equipo de Referí, destaca que el valor de esta nota reside en la posibilidad de observar a un personaje tan mediático desde una óptica totalmente distinta, lejos del estruendo del "boom" inicial. Esta nota permite asomarse a las contradicciones de quien pasó de la cúpula del poder a la gestión de una distribuidora en Solymar, manteniendo siempre esa máxima de supervivencia: "si me quedaba quieto, al mes estaba muerto".

Vivir en estado de alerta: cuando los niños son "garantía" en bocas de droga, mulas camino a la escuela y sobreviven entre balazos

portada1png

Bajo la firma de Tomer Urwicz y Emanuel Bremermann, este especial de El Observador se adentra en el corazón de los barrios donde la niñez ha dejado de ser un refugio seguro. La investigación revela una realidad asfixiante: niños que ofician de "garantía" en bocas de pasta base para asegurar el silencio de sus padres presos, mulas que cargan droga en mochilas escolares y estudiantes que naturalizan el protocolo de esconderse bajo las mesas ante el estruendo de las ráfagas. A través de un relato que entrelaza datos biológicos sobre el estrés crónico con testimonios desgarradores de educadores y médicos, el artículo logra visibilizar esa violencia que no siempre llega a los titulares.

La pieza documenta con crudeza el aumento de la brutalidad y el uso de calibres de guerra que hoy impactan en cuerpos infantiles, denunciando la ruptura de ese código tácito que dictaba que "los niños no se tocan". El texto describe la "normalidad" de una infancia que juega con talco simulando vender droga o que recolecta cientos de casquillos en la puerta de la escuela como parte de su rutina diaria.

Sin guerras ni desastres naturales, pero con desplazados forzados: la "desaparición" de familias uruguayas que crece con el crimen organizado y la extorsión

whatsapp-image-2025-09-16-at-65554-pm

En este especial multimedia, Tomer Urwicz, Emanuel Bremermann y Joaquín Symonds revelan un fenómeno que, hasta hace poco, parecía ajeno a la realidad nacional: el desplazamiento forzado de familias uruguayas por la presión del crimen organizado. A través de crónicas desgarradoras y el uso de audios con testimonios protegidos, la investigación documenta cómo las bandas criminales utilizan la extorsión y el copamiento de viviendas como una herramienta de control territorial en la periferia de Montevideo y Canelones. El relato describe con precisión cómo una patada en la puerta o un incendio provocado pueden borrar en segundos la seguridad de un hogar, obligando a familias enteras a desaparecer del mapa para sobrevivir, dejando atrás su historia y sus pertenencias en una "mudanza" dictada por el miedo.

Esta pieza permite dimensionar la extorsión como un delito que se profesionaliza en el silencio, operando bajo un manto de impunidad que desalienta la denuncia formal. La investigación no se limita a la crónica policial, sino que consulta a politólogos y fiscales para explicar la lógica detrás de estas usurpaciones: desde la creación de "barrios privados narco" hasta el uso de las viviendas como depósitos estratégicos de armas y drogas fuera del radar judicial. Al integrar el impacto en la escolaridad de los niños desplazados y las cicatrices psicológicas del desarraigo, Urwicz, Bremermann y Symonds logran un retrato sistémico de una crisis humanitaria incipiente que cuestiona el alcance de la soberanía del Estado en sus rincones más vulnerables.

Los golpes de Francisco: el niño de cinco años que empujaron al terror

hospital-pereira-rossell

La defensa de los niños es desde lo discursivo es uno de los temas en los que todos los políticos parecerían estar de acuerdo. Todos hablan de sus derechos, de la importancia de protegerlos, de no dejarlos a la deriva. Todos los partidos políticos lo dicen. Pero después está la realidad. "Los golpes de Francisco", de la autoría de Carolina Delisa, es la historia de este niño de cinco años al que le fallaron absolutamente todos desde su nacimiento, al que el Estado le perdió el rastro, lo mal ubicó, lo dejó solo. Es el ejemplo más claro de que, más allá de las buenas intenciones, en el Estado hay una falla sistémica y una deuda muy importante con estos niños. La falta de trazabilidad, la ausencia de coordinación entre programas, la falta de seguimiento de casos de niños que viven situaciones impronunciables: la información se va perdiendo en planillas burocráticas y ahí queda Francisco, golpeado, herido, dolido, solo, en un hospital. Al día de hoy, Francisco está viviendo con otros niños en un centro de 24 horas del INAU. Ese lugar que en el Código de la Niñez está como última opción posible, y la menos deseable.

Itzaé, la bebé que consiguió mamá adoptiva y la perdió a los nueve meses por errores del INAU y la Justicia

88659169-7ab1-4d04-b6fd-29d749223847

"Y hablando de niños agrego, si se me permite, la última que escribí: Itzaé, una bebé que nació a la deriva, estuvo sola en el hospital durante un mes, la dieron en adopción y después de 8 meses la Justicia y el INAU decidieron quitarla de los brazos de su mamá adoptiva y darla a su tío biológico", dice nuestra periodista Carolina Delisa. Más allá del manoseo institucional que expone la historia sobre esta niña, deja una pregunta que el sistema político debería en algún momento responder: ¿este es el interés superior del niño que el Estado está obligado a proteger?

El legado de José Mujica: de guerrillero a símbolo mundial

Embed

Apenas un mes después de su fallecimiento, El Observador estrenó un documental que disecciona las múltiples pieles de José "Pepe" Mujica. Bajo la dirección y producción de Federica Bordaberry y Martín Pietruzska, la pieza reúne en un mismo relato las voces de adversarios, como los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera, junto a sus aliados más íntimos, como Marcos Carámbula y su médica personal, Raquel Pannone. Con la presencia en cámara de Agustín Abelenda y Silvana Fernández, y un montaje de Virginia Bondonno, el documental transita desde la oscuridad de sus años de cautiverio hasta la explosión de su fama global, analizando cómo su discurso de austeridad y su particular filosofía de vida lo elevaron a la categoría de ícono pop y referente moral para millones.

El relato se nutre de una polifonía de perspectivas que van desde el análisis del senador Sebastián Sabini y la visión de la senadora Blanca Rodríguez, hasta el testimonio de Andrés Danza, coautor de Una oveja negra al poder, quien revela las contradicciones y la lucidez del mandatario. Los periodistas de esta casa —Natalia Roba, Ramiro Pisabarro, Diego Cayota, Tomer Urwicz y Leonardo Pereyra— aportan la mirada crítica sobre su relación con el poder y los medios, mientras que figuras como Eber Da Rosa y Lucía Etcheverry contextualizan su impacto en la gestión democrática.

De la promesa al fraude: anatomía de la caída de las estafas ganaderas en Uruguay

1

Este especial, firmado por Joaquín Pisa, Miguel Noguez, Natalia Roba y Federica Bordaberry, constituye la autopsia de uno de los fraudes financieros más devastadores en la historia del Uruguay. A través de un despliegue de periodismo de datos y testimonios de damnificados, el trabajo desmantela la "anatomía" de un esquema Ponzi que, bajo el respetado ropaje de la producción cárnica, logró sustraer más de US$ 400 millones a 6.000 ahorristas.

No solo reconstruye la frialdad de los números y los desvíos de fondos hacia lujos personales, sino que rescatan el drama de los damnificados: trabajadores y jubilados de clase media que vieron evaporarse el sacrificio de toda una vida ante la caída de gigantes como Conexión Ganadera y República Ganadera.

Además, explica cómo la trazabilidad ganadera —orgullo nacional y marca país— fue vulnerada mediante falsificaciones y engaños en el sistema del SNIG. Desde el enigmático "accidente" fatal de Gustavo Basso hasta la imputación de figuras como Pablo Carrasco, la pieza recorre el laberinto judicial y las omisiones regulatorias que permitieron que el "buen nombre" del agro fuera utilizado como cebo publicitario. Con una mirada hacia el futuro, se documenta la respuesta del Estado: los cambios legales impulsados por el Banco Central para blindar el sistema y evitar que, en el futuro, la economía uruguaya vuelva a convertirse en el escenario de una estafa de este tamaño.

Cómo es Israel en guerra: desde búnkeres antimisíl y fusiles en la calle hasta la presión internacional y la crisis política interna

img_0679

Federica Bordaberry hace la crónica de su viaje por un Israel que "suda la guerra" en cada rincón, desde el silencio sepulcral de los kibutz masacrados en el sur hasta el bullicio paradójico de las playas de Tel Aviv. Enmarca la dualidad de una sociedad donde los fusiles automáticos cargados al hombro son parte del paisaje cotidiano y donde las aplicaciones móviles marcan el ritmo de vida con alertas para encontrar refugio cuando un misil es disparado. Se documenta el rastro físico de la violencia del 7 de octubre y se profundiza en las heridas invisibles: un país fracturado por la crisis política interna, la presión internacional por la situación en Gaza y un trauma colectivo que se traduce en un aumento drástico del consumo de ansiolíticos y un reclamo desesperado —el lazo amarillo— que cuelga de cada balcón.

Citando a autores como Umberto Eco o Ariana Harwicz, intenta explicar la necesidad ancestral del "enemigo" y la fragilidad de la moral humana en condiciones límite. Se expone el oxímoron de la vida israelí: la normalidad aparente de los mercados y cafés convive con el sonido de la artillería pesada que cae sobre la Franja de Gaza y la angustia por los secuestrados que aún no regresaban.

Coletazos de Conexión Ganadera: historias de floridenses que "quedaron adentro" al confiar en el vecino ejemplar, católico y solidario que era Gustavo Basso

gustavo-basso

Una ciudad de Florida conmocionada para recoger los escombros emocionales que dejó la caída de Conexión Ganadera. Natalia Roba no se detiene en la frialdad de los US$ 250 millones de pasivo, sino que pone rostro al despojo: desde el joven que perdió la herencia destinada a sus estudios hasta la señora de 89 años cuyos ahorros debían costear su residencial. Roba muestra la paradoja de Gustavo Basso, un hombre que se sentaba en la primera fila de la catedral y donaba colchones a los inundados, mientras construía, según las voces recolectadas, una de las estafas privadas más grandes de la historia del país. El relato describe un ambiente de sospecha y dolor, donde incluso la propia hermana de Basso llega a calificarlo públicamente como un "estafador", rompiendo el velo de una familia que era el epítome del éxito y la fe en el departamento.

Este trabajo explora cómo la "puesta en escena" de Basso —con sus autos de alta gama y su casa de un millón de dólares frente a la plaza— funcionó como el cebo perfecto para un centenar de floridenses que entregaron su capital basados únicamente en la palabra de un vecino conocido. La nota revela detalles estremecedores, como el del propio párroco de la ciudad, quien también resultó damnificado tras confiar sus ahorros personales al empresario. Es una pieza fundamental que documenta cómo el prestigio y la identidad religiosa fueron utilizados para blindar un esquema de negocios que terminó con un Tesla impactando en la ruta y una ciudad entera mirando por encima del hombro antes de hablar.

Un semestre con la familia Salle en el Parlamento: el libro que le recomendó Oddone, los "20 masones" colorados y la trastienda política

Nicolle Salle, Gustavo Salle Foto: Leonardo Carreño

Santiago Soravilla y Carolina Delisa se adentran en el primer semestre de Gustavo y Nicolle Salle como diputados por Identidad Soberana. La crónica revela la dualidad de un partido que no busca aprobar leyes —asumen que nadie negociará con ellos—, sino utilizar el Parlamento como una "plataforma didáctica" para amplificar su discurso contra la Agenda 2030 y la "cleptocorporatocracia". El artículo descubre detalles inéditos de la convivencia diaria: desde el libro de economía que le recomendó Gabriel Oddone a Gustavo, hasta las tensiones por sus teorías conspirativas y su uso de tecnología de vanguardia, como los lentes Ray-Ban Meta, para transmitir en vivo cada movimiento en sala, desafiando los códigos tradicionales de la política uruguaya.

Para sus autores, el valor de este reportaje reside en haber logrado penetrar en el despacho 215 para mostrar a las personas detrás del personaje mediático. Mientras Gustavo es descrito por sus colegas como una figura "casi entrañable" y leal en el trato personal, a pesar de sus estridencias discursivas, Nicolle emerge con un perfil más bajo, aunque con convicciones inamovibles que terminaron moldeando la postura antivacunas de su padre. A través de este retrato, Soravilla y Delisa logran capturar un fenómeno político donde el "Sallazo TV" y los pedidos de informe masivos son las herramientas de un contrapoder.

Quién es Daniel Ximénez, el doctor frenteamplista que amenaza terminar con décadas de predominio blanco en Lavalleja

Daniel Ximénez Foto Frente Amplio Minas Foto Frente Amplio Minas

En el frío y el silencio de las calles de Minas en mayo, Naara Pérez retrató una noche que ya quedó grabada en la memoria política de Lavalleja. La crónica se centra en la figura de Daniel Ximénez, el médico cirujano que logró lo que durante décadas pareció una quimera: colocar al Frente Amplio en un empate técnico frente a un Partido Nacional que domina el departamento desde 1990. Naara no solo describe la vigilia por los votos observados, sino que profundiza en el perfil de un candidato que logró capitalizar un descontento social y convertirlo en una votación histórica que puso en vilo al oficialismo de Mario García.

Esta pieza captura "el momento" exacto en que las estructuras políticas tradicionales se ven desafiadas por liderazgos ciudadanos. Naara Pérez explora las contradicciones de la campaña —incluyendo las polémicas de último momento que marcaron la agenda mediática— y la encrucijada que enfrenta la izquierda en un territorio históricamente blanco: la posibilidad de que esta hazaña sea un evento único atado a la figura de Ximénez o el inicio de una nueva era. Es un relato de esperanza militante, donde la diferencia de apenas un centenar de votos transformó un escrutinio en una epopeya que mantuvo al país pendiente de los resultados finales.

El camino de Orsi al poder: los "notables" de los lunes, la "casa de la victoria" y el pacto con Mujica y Sánchez en 2018

Yamandú Orsi El presidente Yamandú Orsi Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Ramiro Pisabarro y Tomer Urwicz muestran los entretelones del ascenso de Yamandú Orsi a la Torre Ejecutiva, revelando una estrategia de "baja intensidad" y profesionalismo. El artículo saca a la luz la existencia del "cónclave de los lunes", una mesa de notables integrada por intelectuales como Gerardo Caetano y exjerarcas como Fernando Lorenzo, diseñada para "abrirle la cabeza" al candidato y dotar de vuelo nacional a un líder formado en la gestión departamental. A través de detalles inéditos sobre el pacto de renovación con el "Pacha" Sánchez y el apoyo estratégico de asesores internacionales, los autores logran reconstruir cómo Orsi moldeó su perfil de "socialdemócrata negociador" sin perder el apoyo de la estructura del MPP, apostando por la escucha y la toma minuciosa de notas en sus inseparables bloques de apuntes.

Para los autores, el valor de esta pieza reside en haber accedido a las sombras de la campaña, desde la logística en la "casa de la victoria" hasta el uso de tecnología brasileña para monitorear focus groups en tiempo real durante el debate presidencial. La nota explica cómo el comando resistió las presiones para radicalizar el discurso, confiando en que el "promedio de la uruguayez" de Orsi sería la llave para capturar el voto desencantado y asegurar el retorno del Frente Amplio al poder.

Los 100 días de Yamandú Orsi en datos: un presidente de actos y declaraciones públicas, un Poder Ejecutivo que delega

diseno-titulo-56png

Federica Bordaberry transforma la información cualitativa del inicio de la gestión de Yamandú Orsi en un análisis de datos que revela la impronta del mandatario. Los datos son elocuentes: con apenas 35 decretos firmados —la mitad que su antecesor en el mismo período—, a sus 100 días de gestión Orsi consolidó un modelo donde el "equipo sale a la cancha" y el presidente actúa como un articulador de consensos, delegando el peso ejecutivo en sus ministros mientras se enfoca en posicionar al país en la agenda internacional y en temas de sensibilidad social como la salud mental.

La torpeza verbal de Yamandú Orsi y los riesgos de una metamorfosis imposible

foto nueva pincelada

Cada domingo, Leonardo Pereyra entrega en Pincelada un análisis político que ha sabido evolucionar del papel al video sin perder un ápice de su agudeza. En esta pieza seleccionada, Pereyra aborda "la torpeza verbal" del presidente Yamandú Orsi, planteando un dilema que trasciende la oratoria: ¿hasta qué punto la escasa facilidad de palabra puede condicionar la gestión de un mandatario? Con una pluma que no teme a la complejidad, el autor explora los riesgos de las confusiones discursivas —como el reciente episodio sobre el modelo de Bukele— y reflexiona sobre cómo la autenticidad de un líder puede, a veces, confundirse con la imprecisión, mientras el electorado parece valorar la espontaneidad por encima de la métrica del discurso afinado.

La elección de esta nota tiene un trasfondo profundamente personal para el autor. Leonardo Pereyra, con la franqueza de quien lleva décadas en el oficio, confiesa que pertenece al grupo de periodistas que "padecen escribiendo", sintiendo envidia de aquellos que gozan el proceso. Eligió este análisis, precisamente, porque se siente identificado con la dificultad de no poder expresar con total exactitud lo que se piensa. Al rescatar este texto, Pereyra no solo analiza al presidente, sino que a la naturaleza esquiva del lenguaje, reivindicando este "fracaso" —como él lo llama— como un ejemplo de la lucha constante por alcanzar la fidelidad absoluta entre el pensamiento y la palabra publicada.

Lucía Topolansky: hoy el Frente Amplio "no tiene" un líder claro, pero Yamandú Orsi "va a ir creciendo en su liderazgo y su función"

Asunción de Mario Bergara/Lucia Topolansky Foto: Leonardo Carreño

María Eugenia Fernández y Ramiro Pisabarro logran una conversación profunda con Lucía Topolansky en su chacra de Rincón del Cerro, semanas después de la muerte de José Mujica. En un clima de balance y proyección, la exvicepresidenta analizó con crudeza la falta de liderazgos de "estatura histórica" en la nueva generación, al tiempo que depositó su confianza en el crecimiento de Yamandú Orsi bajo una premisa de prudencia y gestión. El artículo destaca la visión de Topolansky sobre los desafíos de gobernar sin mayoría parlamentaria, su disposición a actuar como "memoria institucional" para la bancada del MPP y su defensa de una política de acuerdos que evite una "oposición cerril", subrayando que la verdadera radicalidad hoy reside en erradicar la pobreza infantil.

Lavalleja versus Rivera: la discusión inconclusa por la fecha de independencia que esconde un debate político partidario

diseno-titulo-41

En el marco del Bicentenario uruguayo, Diego Cayota entregó un ensayo periodístico que desentraña una de las tensiones más profundas y persistentes de nuestra identidad: la fecha real de nuestra independencia. Lejos de ser una discusión meramente académica, Cayota revela cómo el debate entre el 25 de agosto y el 18 de julio es, en realidad, un campo de batalla político-partidario que enfrentó durante décadas a blancos y colorados. A través de una revisión de actas parlamentarias y visiones de historiadores como Gerardo Caetano, la nota expone cómo la elección de un hito sobre otro escondía la intención de entronizar a sus respectivos caudillos, Lavalleja o Rivera, en el altar fundacional de la patria.

El artículo de Cayota no solo viaja al siglo XIX, sino que trae la controversia hasta la actualidad, analizando los intentos fallidos de figuras contemporáneas como Julio María Sanguinetti por laudar una disputa que parece no tener fin. Con una narrativa que conecta las leyes fundamentales de Florida con la "salida salomónica" del gobierno actual de Yamandú Orsi —al declarar un ciclo de celebraciones entre 2025 y 2030—, logra explicar que la independencia no fue un evento aislado, sino un proceso sinuoso y muchas veces contradictorio. Es una pieza fundamental para comprender que, en Uruguay, la historia no es algo que pasó, sino algo que se sigue negociando en cada discurso y en cada feriado.

Para la celebración del Bicentenario y los 100 años del Palacio Legislativo (que se cumplían el mismo día), además de la cobertura especial que hicimos ese día, nuestro equipo de redes trabajó para acompañarnos desde ese canal. Estuvo Tania Rodríguez desde el propio Palacio Legislativo, contando la historia de ese edificio icónico de la ciudad. Mara Brauchok, por su parte, se fue hasta Florida para plantear la pregunta de si el lugar donde está puesta la placa conmemorativa del supuesto lugar donde se firmó la Declaratoria de la Independencia, es realmente ese.

Diseno sin titulo (11)

Patio trasero o tablero geopolítico: el financiamiento de Estados Unidos a América Latina

Captura de Pantalla 2025-12-29 a la(s) 13.06.33

Federica Bordaberry analiza la relación de Washington con su "patio trasero" a través del prisma del financiamiento extranjero, revelando una mezcla de asistencia humanitaria y defensa férrea de sus intereses nacionales. La investigación detalla cómo el presupuesto asignado a la región —aunque limitado en comparación con potencias como Ucrania o Israel— se concentra estratégicamente en una "agenda negativa": frenar la migración irregular, combatir el narcotráfico y estabilizar zonas críticas como México, Colombia y Centroamérica. A través de entrevistas con expertos internacionales y el análisis de documentos del Congreso, el reportaje expone la lógica del "egoísmo racional" que guía a las administraciones estadounidenses: invertir en el desarrollo de sus vecinos no como una obra de caridad, sino como una barrera de seguridad para proteger su propia hegemonía y bienestar interno.

Se profundiza en el cambio de paradigma global, donde la lucha histórica contra el comunismo ha sido reemplazada por la competencia estratégica contra China. Estados Unidos utiliza la asistencia para evitar que Pekín consolide su influencia tecnológica y comercial en la región, en un escenario donde la ideología de los gobiernos latinoamericanos suele importar menos que su disposición a mantener flujos comerciales estables.

Cultura y Espectáculos

40 años de Brindis por Pierrot: la historia y los secretos de la canción que consagró a Jaime Roos y el Canario Luna

1639161069404.webp Jaime Roos en el estudio Mario Marotta

Bajo la firma de Nicolás Tabárez y Federica Bordaberry, El Observador presentó un especial para desarmar y volver a armar la pieza más icónica de Jaime Roos. Concebido como un "especial caleidoscópico", el proyecto no se limitó a la efeméride, sino que se sumergió en las entrañas de la canción que consagró al Canario Luna y definió la bohemia montevideana. A través de cinco entregas, el especial recorre desde los secretos de su grabación y el análisis murguero de su letra, hasta un innovador estudio de datos sobre el universo simbólico de Roos, revelando cómo conceptos como "la calle", "el mar" y "la noche" cimentaron una identidad musical que hoy es símbolo de Montevideo.

Para sus autores, el desafío fue doble: honrar el legado de una obra sagrada y, al mismo tiempo, experimentar con nuevos lenguajes periodísticos. Nicolás Tabárez destaca el placer de desentrañar los mecanismos que convierten a un objeto cultural en un fenómeno pop masivo, mientras que Federica Bordaberry subraya la apuesta por la forma, integrando testimonios en video y análisis expertos que permiten al lector —y al espectador— redescubrir a un Jaime Roos obsesivo y minucioso. Es, en definitiva, un homenaje a la canción que Jaime considera "una más", pero que para la redacción representó la oportunidad de demostrar que el periodismo cultural puede ser tan profundo como una investigación de largo aliento.

Los diez mejores libros uruguayos del siglo XXI: más de 120 referentes eligieron sus favoritos

portada-autores

Bajo la firma de Emanuel Bremermann y Nicolás Tabárez, este especial periodístico se propuso una tarea tan ambiciosa como necesaria: cartografiar la literatura nacional de los últimos veinticinco años. La pieza forma parte de una serie de relevamientos culturales con los que El Observador ha buscado definir los pilares del siglo XXI, consultando también a expertos para elegir los mejores discos, películas y programas de televisión. En esta entrega, se convocó a más de 120 referentes del ecosistema —desde libreros hasta editores y críticos— para identificar los títulos que han definido nuestras letras, logrando un análisis que celebra a figuras como Mario Levrero o Cristina Peri Rossi mientras detecta nuevas corrientes y el auge de la edición independiente.

Para sus autores, este trabajo representó uno de los desafíos de producción más exigentes y gratificantes del año. Emanuel Bremermann destaca que la pieza exigió el uso de nuevas herramientas narrativas y una mirada estadística inédita para la sección, permitiendo que los datos dialogaran con la sensibilidad literaria.

Radiografía de la literatura infantil uruguaya: la porción que ocupa en el mercado, sus nuevas voces y la generación que marcó el camino

diseno-titulo-53png

Emanuel Bremermann y Federica Bordaberry diseccionan un sector que, lejos de ser la "hermana menor" de las letras, representa el 30% de las ventas literarias en Uruguay. El especial explora el proceso creativo de autores como Virginia Mórtola, Alejandro Ferreiro e Ignacio Martínez, quienes coinciden en que escribir para niños exige la misma rigurosidad —o incluso más— que la literatura para adultos, evitando el didactismo para priorizar la experiencia artística pura. A través de datos de la Biblioteca Nacional y la visión de editores de sellos como Planeta y Penguin Random House, la pieza revela un mercado "salvajemente competitivo" donde el libro álbum domina la primera infancia y los nuevos autores buscan su lugar junto a los clásicos incombustibles de la generación de los 90.

La investigación pone el foco en los desafíos estructurales del sector, desde la profesionalización de los autores hasta la profunda desigualdad en el acceso a la lectura. El reportaje destaca herramientas de democratización como la Biblioteca País de Plan Ceibal, que con más de 3 millones de préstamos intenta cerrar la brecha de comprensión lectora en un país donde, según los expertos, la batalla por el futuro se libra en los primeros años de vida.

El hombre que figuraba: cómo El colorado de Omar Gutiérrez se convirtió en la figura pop uruguaya más inesperada

Luis Alberto Mulethaler,"El Colorado de Omar Gutiérrez Foto: Leonardo Carreño

Con una mezcla de nostalgia y rigor documental, Nicolás Tabárez reconstruye la vida de Luis Alberto Mulnedharer, conocido por todos como "el Colorado de Omar". A través de una investigación que rastrea archivos y anécdotas que rozan lo surrealista, Tabárez logra explicar cómo un hombre que nunca tuvo un micrófono se convirtió en el Forrest Gump uruguayo. Desde las tribunas de Omar Gutiérrez hasta los festejos mundiales en Argentina o la renuncia de un vicepresidente, el Colorado ha sido la constante en el segundo plano de nuestra historia reciente. El perfil no solo explora su curiosa habilidad para "olfatear" la cámara, sino que también revela la confianza ciega que figuras del poder le tenían a este hombre que, en sus mejores épocas, caminaba con miles de dólares ajenos en el bolso sin que faltara jamás un centavo.

Para Nicolás, este trabajo fue un viaje fascinante por la memoria colectiva y los contrastes del éxito mediático. Redactar la historia de esta figura entrañable implicó enfrentarse a una biografía llena de datos contradictorios y mitos urbanos —como sus llegadas imposibles a ciudades del interior antes que la propia producción del canal—. Sin embargo, el relato no elude la cara más amarga de la fama: el presente de un hombre que, tras la muerte de sus referentes y el deterioro de su salud, ha pasado por situaciones de calle y vulnerabilidad. Es una pieza que reivindica el derecho a la memoria de aquellos personajes que, sin ser protagonistas, terminan siendo el espejo más fiel de nuestra propia identidad frente a la pantalla.

José Mujica, el "presidente más pobre del mundo" que se convirtió en un ícono pop

mujica-final-3jpg

Carla Colman y Nicolás Tabárez trazan en este artículo la metamorfosis de José Mujica: de exguerrillero a "el presidente más pobre del mundo" y, finalmente, a un fenómeno de masas global. El texto recorre la fascinación que Mujica despertó en estrellas de Hollywood, músicos y cineastas como Emir Kusturica, quienes peregrinaron hasta su chacra buscando a un "gurú" del anticonsumismo. Recorren el "cómo" su figura se multiplicó en documentales de Netflix, libros infantiles en Japón y hasta obras de arte polémicas, consolidando una marca personal que, entre la idolatría internacional y las resistencias locales, situó a Uruguay en el centro de la conversación mundial.

Es un retrato coral que abarca desde las parodias murgueras de Agarrate Catalina hasta los duros cuestionamientos de Renzo Teflón, capturando la esencia de un hombre que, incluso en su lecho de muerte, reivindicó su derecho al descanso.

Doña Bastarda está "En la mala" y ganó todo en el concurso de Carnaval: gente en la calle, ajustes de cuentas y un espectáculo que evita la "mirada reaccionaria" y la "romantización progresista"

Carnaval 2025, tablado del parque, Doña Bastarda. Foto: Leonardo Carreño

Carla Colman desglosa el impacto de "En la mala", el espectáculo de Doña Bastarda que se coronó como el mejor del Carnaval 2025. La nota explora cómo la murga, ensayando frente a un refugio del Mides en Tres Cruces, transformó la observación de la vida en la calle en un espectáculo artístico. Colman detalla el delicado equilibrio de un guion que incomoda al espectador al recordarle su propia responsabilidad, mientras utiliza el humor y la ironía para abordar temas punzantes como la salud mental, el narcotráfico y la "universidad del delito" en las cárceles, logrando que una temática oscura brille con la potencia crítica que define al género.

El camino del hombre ilustre: cómo Petru Valensky se convirtió en una figura transgresora y popular que "necesita" al público que lo aplaude

Petru Valensky Petru Valensky Diego Battiste

Carla Colman recorre en este perfil la vida de Fernando Enciso, el joven que en los oscuros años 80 se reinventó como Petru Valensky para transformarse en un símbolo de resistencia y alegría. La nota reconstruye su camino desde los sótanos del café concert bajo la vigilancia de la dictadura, hasta el fenómeno sin precedentes de ¿Quién le teme a Italia Fausta?, la obra que desafió a la crítica y se convirtió en un hito del teatro nacional. Se trata de un artista que, tras enfrentar la soledad de la adolescencia y la persecución por su identidad, encontró en el aplauso del público la familia que necesitaba, consolidándose como una referencia ineludible para la comunidad LGBTQ+ y como el dueño de una de las trayectorias más singulares de nuestras artes escénicas.

El relato destaca la dualidad de Petru: el actor transgresor que rompió moldes con las hermanas Coito y el comunicador generoso que se volvió parte del living de los uruguayos a través de la televisión. A través de testimonios de figuras como María Inés Obaldía y Fito Galli, Colman pinta a un "pájaro exótico" que, a pesar de su estatus de culto, mantiene la humildad de quien nunca olvidó sus raíces en el barrio Buceo. Al recibir la distinción de Ciudadano Ilustre de Montevideo, la pieza reivindica no solo al comediante de risa infalible, sino al hombre que decidió vivir sin caretas.

"Shakira es la nueva reina de los bajitos": una tormenta imparable, 14 mil personas y 16 canciones marcaron el show de la colombiana en el Uruguay del 2000

shakira 2000 A. Ferrari / Archivo El Observador

Carla Colman rescata del archivo y la memoria colectiva el primer show de Shakira en Montevideo, ocurrido en marzo del año 2000. La nota revive la épica de una noche marcada por una tormenta torrencial que obligó a suspender la función original, para luego dar paso a un concierto histórico donde la colombiana, con apenas 22 años y el pelo rubio recién estrenado, se consagró ante 14 mil personas. A través del testimonio de fans que ahorraron meses para pagar su entrada y productores que "prendieron velas" para que el clima diera tregua, Colman reconstruye la atmósfera de un Uruguay que descubría en vivo el "Tour Anfibio" y la energía de una artista que ya perfilaba su éxito mundial.

El artículo no solo se queda en la nostalgia del Velódromo, sino que traza el vínculo "mágico" que Shakira mantuvo con Uruguay a lo largo de las décadas, desde sus retiros creativos en la chacra "La Colorada" de José Ignacio hasta la composición de éxitos globales de Laundry Service. Colman equilibra la crónica del espectáculo —calificado en su momento como una "explosión de seducción"— con el impacto de un fenómeno que hoy, 25 años después, bate récords de ventas para llenar dos Estadios Centenarios.

Ser testigo de la vida de Rosa Luna: la historia de Raúl Abirad, el hombre que un día la siguió en un desfile y nunca se fue de su lado

captura-pantalla-2025-10-20-las-195037

Federica Bordaberry viaja hasta el delta del Paraná para encontrarse con Raúl Abirad, el músico y candombero que fue testigo privilegiado de la vida de Rosa Luna durante 14 años. La nota reconstruye una historia de amor improbable que comenzó en 18 de Julio, cuando un joven de 19 años decidió seguir a la "diosa del ébano" hasta un bar, iniciando un vínculo que trascendería los escenarios y los prejuicios de la época. Aparece, así, la mujer detrás de las plumas: la Rosa que sufría ante la injusticia, la que refugiaba a mujeres embarazadas en su pensión y la que, en el punto más alto de su gloria en el Teatro de Verano, solo buscaba el orgullo de su madre y sus hermanos en cada aplauso.

Economía, Negocios y Tecnología

"Llegó la hora del peso": presidente del BCU habló del plan "destete", un nuevo impulso para la desdolarización

20250324 Guillermo Tolosa asume como el nuevo presidente del Banco Central, BCU. Foto: Inés Guimaraens

Miguel Andrés Noguez narra el momento en que el presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, anunció el fin de la era del "chupete" del dólar en Uruguay. Con un discurso inusualmente directo, Tolosa calificó el ahorro en dólares como una "timba de casino" donde se pierde poder adquisitivo a largo plazo, contraponiéndolo a la estabilidad de una inflación hoy bajo control. Noguez detalla las medidas de este "plan de destete", que incluyen desincentivos fiscales para inversiones en el exterior y la exigencia de un consentimiento expreso de "riesgo de pérdida" para quienes decidan abrir cuentas en moneda extranjera.

La nota resalta la intención del BCU de forzar una transición cultural: que el peso deje de ser "ninguneado" y se convierta en el eje de la inversión doméstica. A través de medidas que dificultarán el crédito en dólares para empresas locales y facilitarán cuentas en pesos automáticamente rentadas, Noguez retrata una política económica que busca consolidar la madurez financiera del país.

Turismo de bodas en Uruguay: el nicho de negocio por el que los extranjeros pagan hasta US$ 200.000

0018093067.webp Punta del Este tiene unos US$ 600 mil anuales de ingreso por turismo de bodas, aporta Nativo Planners.

Con una mirada puesta en los negocios y otra en el paisaje aspiracional, Naara Pérez explora el fenómeno del "turismo de bodas", un nicho de mercado donde Punta del Este y José Ignacio se consolidan como escenarios predilectos para parejas de todo el mundo. Detalla cómo celebraciones que pueden alcanzar los US$ 200.000 no solo cumplen el sueño de los novios, sino que generan un derrame económico vital para proveedores, hotelería y servicios locales. A través de testimonios de las principales wedding planners del país, Pérez analiza la transición de las grandes fiestas de salón hacia experiencias íntimas y exclusivas en viñedos, playas privadas y estancias.

La nota destaca los esfuerzos de la Intendencia de Maldonado por agilizar los trámites del registro civil para extranjeros, buscando posicionar al departamento como un "destino romántico" competitivo a nivel global, incluso para nichos específicos como la comunidad LGBT internacional. Es un análisis que profesionaliza la mirada sobre el sector, demostrando que detrás de cada brindis frente al mar hay una cadena de producción, logística y talento local que está elevando el estándar del turismo nacional hacia un segmento de altísimo valor.

Presidenta del sindicato de empleadas domésticas: "Es difícil decirle que no a un trabajo, aunque te paguen miserias, si tenés que darle de comer a tus hijos"

Rivero Laura Rivero, presidenta del sindicato de trabajadoras domésticas Leonardo Carreño / FocoUy

En esta entrevista, Maximiliano Montautti le da voz a la presidenta del sindicato de trabajadoras domésticas, mostrando la realidad de un sector que, a pesar de los avances legales, sigue lidiando con la vulnerabilidad extrema. El artículo expone la brecha abismal entre Montevideo y el "interior profundo", donde los salarios mínimos se ignoran sistemáticamente y la necesidad de "darle de comer a los hijos" obliga a aceptar condiciones de explotación que parecen detenidas en el tiempo. Con un enfoque que combina la lucha gremial —marcada por la histórica conquista de las categorías laborales— y la vivencia personal, Montautti logra un retrato de la doble jornada, el multiempleo y la falta de control estatal en un ámbito donde el "patrón" es, a la vez, el dueño de casa.

La entrevista desglosa la complejidad de negociar derechos en un espacio que no es una empresa, sino un hogar, y donde la relación laboral está teñida por el afecto, el capricho y, en ocasiones, el miedo a la represalia.

Las claves de la nueva pauta de salarios: los ajustes de sueldos para 745 mil trabajadores

11 ronda de consejos de salarios, empresarios, gobierno, trabajadores. Juan Castillo, Martín Vallcorba. Foto: Leonardo Carreño

Miguel Andrés Noguez sintetiza la primera gran definición salarial de la era Orsi: una hoja de ruta para 745 mil trabajadores privados. La nota desglosa la fórmula de ajustes dividida en tres franjas, donde el gobierno prioriza a los salarios más bajos con un crecimiento real proyectado del 4,2%. El análisis detalla los aumentos semestrales y la introducción técnica de la inflación subyacente para los correctivos, traduciendo una negociación compleja en datos directos y vitales para el bolsillo de los uruguayos.

Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio: "¿Cuál es la razón de fondo para que me digan: yo quiero ganar más y trabajar menos? Vayamos a la flexibilización de la hora laboral"

Lestido 3

Maximiliano Montautti indaga en la visión de Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio, sobre los desafíos estructurales que enfrenta el sector empresarial uruguayo. La pieza pone el foco en temas críticos como el elevado ausentismo laboral —que supera el millón de certificaciones médicas anuales— y la necesidad de una "desburocratización" del Estado para mejorar la competitividad. Lestido defiende una postura firme frente a la propuesta de reducir la jornada laboral sin pérdida salarial, argumentando que tal medida, lejos de beneficiar al trabajador, encarecería el costo país y destruiría puestos de empleo. En su lugar, propone avanzar hacia una flexibilización horaria que permita adaptar la jornada a las necesidades reales de producción y de los propios empleados.

La entrevista profundiza en la preocupación del sector privado por el descalce entre el aumento del salario real y la productividad, planteando que el diálogo social debe evolucionar de la "lucha" hacia el "acuerdo". Plantea, además, la perspectiva de las gremiales empresariales ante un mundo que exige inmediatez y eficiencia, y donde, según Lestido, cada regulación excesiva se transforma en un "corset" que asfixia el crecimiento de las micro y medianas empresas.

La reconfiguración de Carrasco: el ida y vuelta de los residentes con Ciudad de la Costa y su consolidación como epicentro corporativo y comercial

_INE0208.webp El hotel está apostado sobre la rambla de Carrasco Camilo dos Santos

María Noel Durán analiza la transformación de Carrasco, un barrio que ha dejado atrás su fachada residencial para consolidarse como un epicentro comercial y de negocios. El artículo describe cómo las icónicas casonas que antes albergaban a familias numerosas han dado paso a locales de moda, estudios de pilates y modernos espacios de co-work, con la calle Arocena como eje de este cambio demográfico y funcional. A través del testimonio de expertos en real estate, Durán explica el fenómeno del "retorno": residentes que tras un ciclo en barrios privados o Ciudad de la Costa, regresan a Carrasco buscando una ubicación estratégica y soluciones habitacionales más compactas y seguras.

La nota destaca la fragmentación del mercado inmobiliario en la zona, desde el auge de los apartamentos bajo el régimen de vivienda promovida hasta la consolidación de barrios jardín como San Nicolás, donde las propiedades de lujo alcanzan los US$ 3 millones. Durán logra capturar la dinámica de un barrio que se adapta a las nuevas conformaciones familiares, donde los extranjeros y los jóvenes profesionales impulsan una demanda que mantiene el mercado en constante movimiento.

MEF: los resultados de Uruguay en el mercado de deuda reflejan "confianza" en el gobierno y una "construcción acumulada de muchos años"

Camil-Gestion de Deuda-23 Herman Kamil y Victoria Buscio, de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas. Foto: Armando Sartorotti / FocoUy

El miércoles 22 de octubre, mientras en Presidencia se preparaban para anunciar el inicio del camino para rescindir el contrato con Cardama, en el Ministerio de Economía negociaban minuto a minuto con inversores de todo el mundo las condiciones de una millonaria colocación de deuda.

Ese día, el gobierno completó su programa de fondeo en el mercado internacional con la emisión de un nuevo bono global en pesos nominales con vencimiento en 2035, por el que se colocaron US$ 1.250 millones, y la reapertura de un título en dólares con vencimiento en 2037 por US$ 500 millones. Esta nota de Miguel Andrés Noguez explica que no fue una operación más: en esa jornada Uruguay consiguió las tasas más bajas desde que el país accede a los mercados internacionales, tanto en el tramo en moneda nacional como en el estadounidense. Pero un tema importante quedó relegado, y la entrevista con Herman Kamil, pocos días después, sirvió para hablar en detalle sobre la emisión y su importancia.

La empresa Prodhin se vendió a un magnate brasileño apodado "el Rey de los Huevos"

pexels-fecundap6-364306.jpg Estados Unidos: mermó la producción y se encareció el precio de los huevos. Pexels

María Noel Durán informa sobre la adquisición de Prodhin, la principal productora de huevos de Uruguay, por parte del magnate brasileño Ricardo Faría. El artículo detalla cómo el titular del holding Global Eggs —una de las cinco potencias del rubro a nivel mundial— concretó la compra tras un proceso que comenzó con el recambio generacional de los socios locales. A través de fuentes vinculadas a la empresa, Durán explica que la llegada de Faría no solo asegura la continuidad de una estructura que emplea a cientos de personas, sino que proyecta a la avícola uruguaya hacia una nueva escala de competitividad internacional, aprovechando el sólido estatus sanitario del país como plataforma de exportación.

Faría viene de concretar adquisiciones multimillonarias en Estados Unidos y Europa, alcanzando una producción anual de 13.000 millones de huevos. La nota destaca el interés del empresario por seguir expandiendo su huella en Uruguay, lo que representa una inyección de capital y know-how para un sector tradicionalmente volcado al consumo interno. Es una pieza fundamental para comprender cómo los capitales regionales están reconfigurando el mapa de la producción de alimentos en el país, transformando empresas familiares en eslabones de una cadena global de distribución de alta eficiencia.

Los uruguayos que se conocieron en un asado y crearon una empresa de inteligencia artificial que acaba de recibir una inversión US$ 7,25 millones

1693411382188.webp Equipo de Zapia

Juan Pablo De Marco y Naara Pérez relatan el ascenso de Zapia, la startup uruguaya que transformó una charla de asado en una compañía de alcance global. Con una inversión que ya supera los 12 millones de dólares y el respaldo de gigantes como Prosus y el fundador de LinkedIn, la empresa ha desarrollado un asistente de IA para WhatsApp que ya utilizan millones de personas. El artículo destaca cómo sus fundadores identificaron en la cultura conversacional de América Latina la oportunidad perfecta para democratizar el acceso a asistentes ejecutivos, permitiendo a cualquier usuario transcribir audios, agendar recordatorios o comparar precios de forma autónoma.

Por primera vez la Justicia reconoce dependencia entre PedidosYa y un repartidor y condena a la empresa al pago por $ 1,8 millones en primera instancia

20250213 Moto de Pedidos Ya, delivery. Foto: Inés Guimaraens

Juan Pablo De Marco detalla una sentencia histórica: por primera vez en Uruguay, la Justicia reconoció la existencia de una relación de dependencia entre un repartidor y la plataforma PedidosYa. La nota desglosa los fundamentos de la jueza Elena Salaberry, quien introdujo el concepto de "subordinación algorítmica" para explicar que, detrás de la supuesta libertad de conexión, existe un sofisticado mecanismo de control digital que penaliza la inactividad y fija tarifas de forma unilateral. El fallo, que condena a la empresa al pago de casi 1,9 millones de pesos por beneficios sociales no abonados, marca un antes y un después al aplicar la reciente Ley 20.396 y establecer que la "primacía de la realidad" debe prevalecer sobre la apariencia de autonomía contractual.

Este caso representa un hito en la jurisprudencia nacional al contrastar con fallos anteriores y poner sobre la mesa la vulnerabilidad de los trabajadores de la gig economy. De Marco explica cómo el tribunal equiparó la desactivación de una cuenta con un despido sin garantías, señalando que el uso de la marca y el monitoreo en tiempo real configuran una manifestación moderna del poder de dirección empresarial. A través de este análisis, la pieza no solo informa sobre un litigio millonario, sino que invita a reflexionar sobre cómo las leyes tradicionales deben adaptarse para proteger los derechos laborales en un mundo donde el jefe ya no es una persona, sino un código invisible que dicta órdenes desde una pantalla.

Murió su padre de cáncer y estudia cómo la IA puede ayudar a prevenir casos: la historia del uruguayo Álvaro Cabrera

whatsapp-image-2025-10-07-at-41026-pm

Bajo la firma de Juan Pablo De Marco, esta nota presenta la historia de Álvaro Cabrera, un ingeniero uruguayo que transformó la pérdida de su padre en un motor para la innovación médica. Tras formarse en la primera universidad de inteligencia artificial del mundo en Abu Dabi, Cabrera regresó al país para aplicar modelos de machine learning en la detección temprana del cáncer. El artículo destaca su trabajo en el Institut Pasteur, donde desarrolla algoritmos capaces de identificar patrones en la sangre que alerten sobre la enfermedad antes de que sea demasiado tarde.

Cabrera explica cómo la IA, lejos de ser una solución mágica, es una herramienta poderosa para procesar información biológica masiva que el ojo humano no alcanza a ver. Es un relato de retorno y compromiso, que sitúa a la ciencia uruguaya en la frontera tecnológica global con un objetivo claro: que un análisis de sangre rutinario pueda convertirse en la diferencia entre la vida y la muerte.

El engaño de Meta con la publicidad política y los riesgos para la democracia

diseno-titulo-2png

Federica Bordaberry expone en este reportaje una realidad inquietante: las redes sociales no son simples "autopistas" de información, sino actores con un peso geopolítico determinante que operan bajo la guía de un "editor invisible": el algoritmo. A través de un análisis de datos sobre la publicidad política en la Unión Europea, la investigación revela que más del 60% de los anuncios políticos en Meta no cumplen con sus propias directrices de transparencia. Se detalla cómo la capacidad de microsegmentación —heredada del escándalo de Cambridge Analytica— permite a los partidos realizar una "conversación uno a uno" con el votante, eludiendo a menudo los controles sobre financiamiento opaco y desinformación, mientras la plataforma prioriza el negocio de la atención sobre la veracidad del contenido.

La pieza profundiza en los riesgos de esta falta de moderación, citando casos extremos como la anulación de elecciones en Rumania por campañas de desinformación extranjera. Se desmitifica la idea de las redes como "nuevas ágoras públicas", retratándolas como contenedores publicitarios donde figuras como los influencers operan en vacíos legales, influyendo en el debate sin ser etiquetados como propaganda. Es un trabajo que advierte sobre el "dopaje" en los procesos electorales y la dependencia técnica de los organismos del Estado frente a corporaciones que, en 2024, han comenzado incluso a retirar a sus verificadores de datos, dejando la puerta abierta a una manipulación informativa que pone en jaque la libertad del voto.

Agro y Ambiente

Juan Aparicio en la pista Corriedale de la Rural del Prado: lejos de las pantallas y cerca de la vida

DSC_0477 Rural del Prado: Juan Aparicio, el cabañerito que cautivó en la pista de la emblemática Corriedale. Fotos: Juan Samuelle

En el epicentro de la Expo Rural del Prado, donde el ruido de la ciudad suele cruzarse con el pulso del campo, Juan Samuelle rescató una historia que es, en sí misma, una declaración de principios sobre el futuro de la ruralidad. El protagonista es Juan Aparicio, un niño de apenas seis años que, con la solvencia de un veterano, ingresó a la pista para presentar un carnero Corriedale ante el jurado. La crónica de Samuelle no se queda solo en la ternura de la imagen; profundiza en el contraste de una infancia que elige el contacto con la naturaleza y el respeto por los animales por encima de la seducción de las pantallas, demostrando que los valores de la tierra siguen encontrándose con las nuevas generaciones.

Para el autor, cronista histórico del sector agro, ver a Juan Aparicio en el ruedo fue un recordatorio de la vitalidad de una raza que este año celebra sus 90 años. Samuelle destaca la naturalidad con la que el pequeño cabañero, nieto del presidente de la Sociedad de Criadores de Corriedale, asume un legado familiar que trasciende la competencia para convertirse en una escuela de vida. Es un relato que celebra la pasión genuina y el arraigo, recordándonos que mientras haya niños que prefieran el campo a la playa y el cuidado de una oveja a un videojuego, la identidad productiva y cultural del Uruguay tiene su continuidad asegurada.

La cañada "sin nombre" de Punta Colorada con contaminación fecal que los vecinos y una empresa de biotecnología buscan limpiar

Cañada de Punta Colorada Cañada de Punta Colorada Foto: cedida a El Observador

Gervasio Schusman profundiza en un proyecto pionero que une a vecinos de Punta Colorada, la academia y la empresa biotecnológica Entrebichitos para sanear una cañada afectada por la contaminación fecal. El artículo explica con claridad el uso de "Microorganismos Eficientes Nativos" (MEN), una tecnología uruguaya que busca reducir drásticamente los coliformes fecales en un curso de agua que desemboca directamente en una playa recreativa. Schusman logra exponer la raíz del problema: una urbanización creciente en balnearios que carecen de red de saneamiento, donde los pozos sépticos deficientes terminan volcando residuos en el ecosistema, poniendo en riesgo la salud de quienes disfrutan de la costa durante el verano.

Uruguay será el punto de partida de una expedición internacional que busca los microorganismos que dieron origen a la vida

Loki arquea

Mara Brauchok relata la expedición internacional que convirtió a Montevideo en el puerto de salida hacia el origen de la existencia compleja. La nota detalla la misión del buque Falkor (too) para hallar las arqueas Asgard, microorganismos que habitan en el sedimento marino uruguayo y que son considerados el eslabón perdido entre los microbios simples y la vida compleja (animales, plantas y humanos). Explica con claridad el hito que persiguen los científicos: capturar en imágenes el contacto entre una arquea y una bacteria, un fenómeno bautizado como "el abrazo que originó la vida", que hace miles de millones de años dio lugar a la primera célula eucariota.

Deportes (Referí)

Maracaná 1950: el origen del mito del Maracanazo y qué tan "imposible" fue la hazaña de la selección uruguaya

0026826874.webp Brasil no volvió a jugar de blanco después del Maracanazo de 1950. Getty Images

Luis Inzaurralde y Federica Bordaberry proponen en este especial multimedia un viaje inmersivo a las entrañas del 16 de julio de 1950, utilizando modelos 3D para permitir al lector explorar objetos históricos como la Copa Jules Rimet o el rústico balón de cuero de la época. A través de un despliegue gráfico y material de archivo sonoro con la voz de Carlos Solé, la investigación desmitifica la idea del "milagro" o la "hazaña imposible". Los autores analizan con rigor estadístico que, lejos de ser un contrincante débil, aquel Uruguay era una potencia técnica y táctica consolidada, capaz de silenciar a 173.000 personas no por obra del destino, sino por una superioridad futbolística que los números de enfrentamientos previos ya permitían vislumbrar.

Este especial trasciende la crónica deportiva para convertirse en un ensayo sobre la construcción del orgullo nacional y el peso de la "mochila" histórica que heredaron las generaciones posteriores. Al contrastar las visiones del maestro Óscar Washington Tabárez con el análisis de historiadores y exjugadores, se revelan los entretelones de la psicología de Obdulio Varela y la odisea de una Copa que sobrevivió a los nazis para terminar fundida en un robo. Es una pieza de colección que invita a los uruguayos a mirar su cuarta estrella no como un evento fortuito nacido de la "garra", sino como el fruto de una cultura futbolística.

La maestra escolar, ciclista y siete veces campeona nacional, que va por el sueño de su primer Mundial y que inspira a sus alumnos con el deporte y sus historias de superación

Ana Laura Fontes en el Mundial UCI de MTB en Suiza Ana Laura Fontes en el Mundial UCI de MTB en Suiza

Sebastián Amaya presenta en Referí la historia de Ana Laura Fontes, la máxima referente del mountain bike en Uruguay, quien a los 38 años se prepara para el desafío de su vida: el Mundial de Suiza. El artículo describe la rutina espartana de una mujer que divide su tiempo entre las aulas de un colegio en Maldonado y entrenamientos de diez horas bajo el frío de las sierras. Se trata de una deportista amateur que, tras superar una grave enfermedad ósea que casi la deja sin caminar, encontró en la bicicleta no solo una terapia, sino un camino que la llevó a ser siete veces campeona nacional consecutiva, demostrando que nunca es tarde.

La crónica resalta el impacto social de Fontes, quien utiliza sus medallas como herramientas pedagógicas para inspirar a sus alumnos y lidera grupos de entrenamiento inclusivos, donde prepara con orgullo a jóvenes con síndrome de Down. Amaya presenta, también, la realidad del deportista uruguayo fuera del fútbol: la búsqueda solitaria de apoyos, los entrenamientos en solitario por rutas oscuras y el sacrificio económico de una familia que ahorra cada peso para representar al país en el exterior.

Camilo Speranza, nuevo DT de Liverpool, mano a mano con Referí: volver a vivir en Uruguay tras 20 años, el elogio a José Luis Palma y su experiencia con Pezzolano

Camilo Speranza, el nuevo DT de Liverpool para 2026 Camilo Speranza, el nuevo DT de Liverpool para 2026

Camilo Speranza, el nuevo director técnico de Liverpool, quien asume el desafío de liderar al equipo tras 20 años viviendo en el extranjero. La nota de Joaquín Pisa recorre una trayectoria vital: desde sus inicios en Nuevo París hasta su formación como entrenador en la Cataluña de Guardiola, pasando por trabajos de subsistencia en aeropuertos y estacionamientos de Barcelona. Speranza relata cómo esa "estabilidad económica" lograda con esfuerzo le permitió reconectar con su verdadera vocación, acumulando un aprendizaje junto a Paulo Pezzolano en España e Inglaterra, que ahora busca plasmar en Belvedere bajo la atenta mirada de José Luis Palma.

La entrevista profundiza en la filosofía de un técnico que entiende el fútbol como una "película diaria" y no solo como el resultado del domingo, valorando el trabajo invisible que sostiene a los clubes exitosos. Hablan del reencuentro de Speranza con sus raíces, redescubriendo el Uruguay de los asados y los barrios de su infancia junto a su hijo.

Un camino sin retorno para el fútbol uruguayo

Estadio Centenario

Luis Inzaurralde analiza en el newsletter "Entre líneas" cómo la matriz del fútbol local se transformó radicalmente, desplazando el modelo tradicional de "asociación civil" por estructuras empresariales que hoy representan el 55% de los clubes profesionales (16 de 30 instituciones). Explica que este proceso, aunque traumático para la identidad de los clubes, ha traído niveles de inversión e infraestructura antes impensados. Ejemplos como el de Montevideo City Torque (con una inversión de US$ 25 millones), Albion y su moderna ciudad deportiva, o Boston River y sus 10 canchas nuevas, marcan una brecha económica insalvable para los clubes de barrio, dejando solo a Peñarol, Nacional y Liverpool como los últimos bastiones de resistencia del modelo tradicional en Primera División.

Hacía limpiezas en un colegio, su abuela convenció a su técnico para que la dejara boxear, fue tres veces campeona mundial y pudo superar la depresión: la vida de Chris Namús

20250409 Entrevista a Chris Namús, ex boxeadora. Chris Namús Foto: Inés Guimaraens

Marcelo Decaux reconstruye la trayectoria de Chris Namús, la primera boxeadora profesional de Uruguay, desde sus orígenes humildes en La Teja hasta la cima del boxeo mundial. La nota revela los obstáculos casi absurdos que enfrentó: desde el "no" rotundo de los gimnasios que consideraban el boxeo "cosa de hombres", hasta la anécdota de cómo su abuela Amanda tuvo que convencer por teléfono a su primer técnico para que la dejara guantear. Se expresa acá la dualidad de una mujer que, mientras se preparaba para ser tres veces campeona del mundo, trabajaba limpiando un colegio en el Prado, demostrando que su disciplina y "garra" nacieron mucho antes de subir al ring.

El reportaje profundiza en los momentos más oscuros y milagrosos de la vida de Namús: la severa hernia de disco que amenazaba con dejarla en silla de ruedas y su encuentro fortuito en un sanatorio con el neurocirujano Álvaro Villar, quien la operó de urgencia y le devolvió la posibilidad de caminar y pelear. La crónica aborda su lucha contra la depresión —a la que Chris define como una "enfermedad horrible"— y el traumático episodio de su última pelea en Estados Unidos, donde una contusión cerebral la llevó a decidir el cierre de su carrera.