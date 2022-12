Lo mejor (y lo peor) de 2022: un repaso entre cachetadas, consagraciones y multitudes

Las listas de fin de año no son atractivas. No son poéticas, ni seductoras. Son lisa y llanamente prácticas. A medida que se acerca el final del año nos invade esa sensación de urgencia, esa necesidad de agarrar los recuerdos de los últimos doce meses y enumerarlos para no perderlos. Para volver a sentir lo que sentimos, lo que sea que eso haya sido.